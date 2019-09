Nach tödlichem Rottweilerbiss: Frau will wegziehen

Lydia W. sitzt in ihrer dunklen Wohnung. Die Jalousien sind heruntergezogen. Um die Terrasse ist eine dichte Hecke gepflanzt. Niemand soll durchsehen können. Lydia W. verlässt kaum noch ihre Wohnung.

Vor rund einem Jahr ging die 49-jährige Lydia W. mit ihrem Rottweiler Gassi. Frau W. hatte 1,44 Promille. Der Hund riss sich in der Ziegelhofstraße in Wien-Donaustadt los, verbiss sich in den 17 Monate alten Waris; der Bub starb zwei Wochen später im Krankenhaus.

Frau W. wurde wegen grob fahrlässiger Tötung (nicht rechtskräftig) zu 18 Monaten Haft, davon ein halbes Jahr unbedingt, verurteilt. Außerdem wurde die Frau mit einem lebenslangen Hundehalte-Verbot belegt; ihr Rottweiler Joey wurde eingeschläfert. Doch vor wenigen Tagen tauchte in der Gratiszeitung Heute ein Foto auf, auf dem sie mit einem Hund spazieren geht. Und das ausgerechnet am Jahrestag der Tragödie.