Nach Stromschlag für Chauffeur werden Elektrobusse nachgerüstet

Sie sind beinahe lautlos und schonen die Umwelt: 12 Elektrobusse haben die Wiener Linien aktuell im Einsatz. Verkehrsplaner aus ganz Europa kommen nach Wien, um die Elektrobusse zu begutachten. Doch die haben auch ihre Tücken. Und das musste der Fahrer eines solchen Busses am eigenen Leib erfahren. Der 26-Jährige bekam am Schottenring einen ordentlichen Stromschlag ab, die Funken sollen nur so gespritzt sein. Nun müssen sämtliche Busse überprüft werden.

Der Vorfall ereignete sich bereits am 7. Februar gegen 8.30 Uhr auf dem Schottenring. "Schuld war ein technisches Gebrechen am Stromabnehmer", bestätigt Anna Reich, Sprecherin der Wiener Linien. Konkret heißt das: Der Fahrer dürfte an der Klappe des Stromabnehmers hantiert haben. Beim Bügel der Oberleitung war allerdings ein Stück der isolierten Plastikschiene abgebrochen. So kam es zum Stromschlag.