Nach Stromausfall am Nachmittag gingen Lichter in Neubau erneut aus

Wegen eines technisches Gebrechens gab es am Dienstagnachmittag in Mariahilf und Neubau fĂŒr drei Stunden keinen Strom. Nachdem die Störung behoben war, gingen in zahlreichen Wohnungen und Lokalen in Neubau gegen 22.20 Uhr erneut die Lichter aus. Wie viele Haushalte betroffen sind, ist derzeit noch nicht klar.

Keine Angabe zu Dauer

"Zu Ursachen und Störungsdauer können wir noch keine Angaben machen", heißt es auf der Website der Wiener Netze. Mitarbeiter arbeiten bereits an der Behebung der Versorgungsunterbrechung. "Die meisten Störungen werden in rund 90 Minuten behoben", so die Information auf der Homepage.

➀ Mehr lesen: Tausende Haushalte betroffen: Was hinter StromausfĂ€llen in Wien steckt