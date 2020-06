Nach Raubserie: Nächtlicher Begleitschutz im Grätzl

Da oben ist es passiert." Wirtin Ruth Oberwinkler, 52, streckt im Schanigarten den Arm in Richtung Davidgasse, die Köpfe ihrer Gäste folgen ihrem Zeigefinger. Einen Steinwurf weiter schlug am Karfreitag ein Räuber zum vierten Mal zu. Es ist eine unheimliche Serie in einem überschaubaren Grätzl in Wien-Favoriten. "Meine weiblichen Gäste", sagt die Wirtin, "lasse ich nach der Sperrstunde nicht alleine nach Hause gehen." Die rüstige Gastronomin selbst beansprucht Personenschutz – von ihrem Lebensgefährten. "Sicher ist sicher."

In vier Straßen, auf einem Stadtplan gerade mal eine Daumenbreite voneinander entfernt, ereigneten sich seit 23. März die Vorfälle (Grafik unten). Immer suchte sich der unbekannte Täter Frauen aus, zuletzt ein 13-jähriges Mädchen; immer schlug er nachts von hinten mit einem harten Gegenstand zu. Während er mit der Handtasche flüchtete, erlitten die Opfer schwere, in einem Fall lebensgefährliche Kopfverletzungen. Das Motiv könnte nur vordergründig die Beute, also Handtaschen mit Bargeld und Mobiltelefonen, sein. Den Täter könnte "Machtausübung" gegenüber Frauen antreiben, erklärte Psychiater Reinhard Haller bereits dem KURIER.