Brutale Raubserie: Viertes Opfer ist ein Kind

Verletzt wurde in der Nacht auf Karfreitag in Wien-Hernals auch ein Mitarbeiter der politischen Akademie der ÖVP. Ein Zusammenhang zur Raubserie in Favoriten besteht nicht. Zwei ungefähr 25 Jahre alte Männer rissen den Mann auf dem Weg nach Hause an der Ecke Andergasse/Dornbacher Straße nieder, traktieren ihn mit Tritten und Schlägen – auch mit einem Schlagring – und nahmen ihm seine Wertsachen ab. Er schleppte sich zur nächsten Polizeistation. Ein Notarzt brachte ihn ins Spital, wo seine Kopfwunde und die gebrochene Hand versorgt wurden. Die beiden Täter konnten entkommen.