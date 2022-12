Nach Raub: Mann festgenommen und knapp 9.000 Euro Beute sichergestellt

Ein Bankomatkartenräuber entriss bereits Ende Oktober einem 62-jährigen Mann in der Geiselbergstraße in Wien-Simmering seine Handtasche. Der Verdächtige dürfte sein Opfer im Vorfeld beobachtet haben, denn mit der Karte hob in weiterer Folge 9.000 Euro ab.

Der Wiener Polizei gelang es allerdings, Fotos des mutmaßlichen Räubers zu sichern. Ein Fahndungsbild wurde vorgestern, Mittwoch, 14. Dezember 2022, mit der Bitte um Hinweise veröffentlicht. Bereits wenige Stunden nach dem Aufruf ging Tipp ein, der zur Festnahme des Mannes führte.

Mutmaßlicher Serientäter

Der 30-jährige Beschuldigte ist laut Polizei kein unbeschriebenes Blatt. So stellten die Beamten am Wohnort des Mannes in Wien-Landstraße zwei Gaspistolen sicher. Den Ermittlern zufolge stellte sich außerdem heraus, dass er bereits in der Vergangenheit in Diebstähle verwickelt war. Auch die Waffen dürften gestohlen sein. Die Polizei ermittelt nun, ob der Festgenommene an weiteren noch ungeklärten Straftaten beteiligt war.

Erfreulich aus Sicht des 62-jährigen Opfers, dem die Bankomatkarte gestohlen wurde: Die Kriminalbeamten fanden an der Adresse des Mannes fast die vollständige Schadenssumme. Nach den Einvernahmen wurde der mutmaßliche Täter in eine Justizanstalt gebracht.

