Nach Prügelvideo: Leonie wieder vor dem Richter

Doch diese beiden Mädchen sollen laut Anklage einer älteren Dame in Wien-Döbling die Handtasche entrissen haben. Wobei: Rasch tauchen Zweifel auf – konkret um die Beteiligung von Leonie. Denn die 15-Jährige – sie ist geständig – „war voll weggekifft. Ich kann mich nicht mehr so genau erinnern. Aber Leonie ist da frisch aus dem Gefängnis raus. Sie wollte nichts machen.“ Und auch Leonie bestreitet, etwas mit der Tat zu tun gehabt zu haben. Die ältere Dame und ein Zeuge erkennen Leonie nicht wieder. „Wäre sie dabei gewesen, hätte man ihre DNA gefunden“, erklärt die 15-Jährige. „Ihre Aussage überzeugt mich wenig“, sagt Richter Andreas Hautz. „Sie wissen schon, dass Leonie hauptsächlich wegen Ihrer Aussage in U-Haft sitzt?“

Zweifel kommen auch daran, ob Leonie tatsächlich einen Burschen angefeuert haben soll, einen anderen zu schlagen. Selbst das Opfer – ein junger Mann mit Sprach- und Körperstörung – verneint das. Die Mädchen finden sein Handicap lustig und kichern. „Das ist nicht lustig!“, stellt der Richter klar.

Geständig ist Leonie, einem anderen Mädchen zwei Ohrfeigen verpasst zu haben. „Ich war mit Freundinnen im Prater, wir hatten ziemlich viel gekifft“, erzählt sie. Dann dürfte ihr aus Eifersucht die Hand ausgekommen sein. „Ich hab’ zwei Mal mit der flachen Hand hingeschlagen“, gibt sie zu. Der Prozess wurde vertagt.

Leonie lebt seit Jahren in betreuten Wohngemeinschaften. Die Beziehung zur Mutter ist zerrüttet. Nach der letzten Verurteilung wurde sie zu einem Anti-Gewalt-Training verdonnert.