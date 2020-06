Nach Oberschenkelbruch eine Woche auf OP gewartet

Karin Bruckner ist heute noch fassungslos: "Wie kann man einen alten Menschen mit einem Knochenbruch einfach eine Woche liegen lassen?" Genau das passierte ihrem 87-jährigen Vater vor kurzem im AKH. Am Samstag, den 12. April, wurde er mit einer Oberschenkelhals-Fraktur in die Unfallchirurgie eingeliefert. Bis zur nötigen Operation musste er aber noch eine ganze Woche im Krankenbett ausharren. "In dieser Zeit wurde mein Vater täglich verwirrter. Außerdem hat er einen Dekubitus (Wundliegen, Anm.) entwickelt", erzählt Bruckner.