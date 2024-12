Nach Mordversuch in Hernals: Fahndung nach Verdächtigem

Die Wiener Polizei fahndet nun mit Bild nach jenem Mann, der am 6. Dezember einen Obdachlosen lebensgefährlich verletzt haben soll. Der Vorfall hatte sich gegen 19 Uhr Abend in einer Notunterkunft für Obdachlose in Wien-Hernals ereignet.

Ein 38-Jähriger wurde mit dem Umbringen bedroht, dann stach ein Mann mit einem Messer auf ihn ein. Das Opfer, es handelt es sich um einen Polen wurde im Bereich des Brustbeins getroffen und lebensgefährlich verletzt. Der Verletzte befindet sich noch immer in stationärer Behandlung.