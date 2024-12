Mordversuch: Obdachloser in Wien niedergestochen

Bei einem Streit vor einer Notunterkunft für Obdachlose in Wien-Hernals hat ein Mann am Freitagabend seine beiden Kontrahenten mit einem Messer attackiert und einen der beiden Polen lebensgefährlich verletzt. Nach der Tat flüchtete der Verdächtige, am Samstag war die Fahndung noch im Gange, wie es seitens der Polizei hieß.