Nach Kritik: Stadt Wien löst "sinnlosen" Mobilitätsfonds auf

Erst gestern hat der KURIER über den zweifelhaften Wiener Mobilitätsfonds berichtet, den die rot-grüne Koalition im Jahr 2016 auf Betreiben der Grünen eingerichtet hat. Bereits einen Tag später reagiert die zuständige Verkehrs- und Planungsstadträtin Ulli Sima (SPÖ): „Ich sehe keinen Sinn in der Aufrechterhaltung des Fonds“, sagt sie im Gespräch mit dem KURIER. „Ich werde ihn daher auflösen.“

Ziel des Fonds war es – wie berichtet –, kleine Mobilitätsprojekte in Stadtentwicklungsgebieten zu fördern. Tätig wurde er in den vergangenen Jahren primär im neuen Stadtteil Sonnwendviertel in Favoriten.

Ein beträchtlicher Teil der Ausgaben floss jedoch gar nicht in konkrete Projekte, sondern versickerten in „Administration und Öffentlichkeitsarbeit“, wie die Wiener ÖVP kritisierte.