Nach Hass-Posting: Mitarbeiterin verlor Job bei MedUni

„Gut so! Wer so deppert ist, überall Nazis zu sehen, soll für seine Dummheit auch bezahlen“, schrieb eine Mitarbeiterin der Medizinischen Universität Wien am Montagvormittag in einem Facebook-Posting. Und legte gleich noch nach: „Besser es trifft sie selbst, als mich oder andere vernünftige Menschen. Ich habe kein Mitleid mit ihr.“

Anlass für die Aussage war ein Bericht über den Neonazi-Aufmarsch in Charlottesville im US-Bundesstaat Virginia. Dabei fuhr der Rechtsextreme James Alex Fields mit einem Dodge Charger-Sportscar in eine Gruppe linker Gegendemonstranten. Knapp zwanzig Menschen wurden dabei verletzt, die 32-jährige Anwaltsgehilfin Heather Heyer starb.