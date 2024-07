Nach EM-Spiel: Schlägerei zwischen mehreren Personen im Wiener Prater

Am Vorfallsort konnten die Beamten aber nur noch zwei verletzte Personen, die offensichtlich in den Raufhandel verwickelt waren, antreffen. Ein 19-Jähriger wurde durch einen Messerstich im Gesäßbereich leicht verletzt, ein 23-Jähriger hatte eine Platzwunde am Kopf erlitten. Die zwei verletzten Personen wurden durch die Berufsrettung Wien und eine weitere Rettungsorganisation notfallmedizinisch versorgt. Der 19-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei berichtet.

Provokationen führten zu Raufhandel

Zeugen und Opfer gaben an, dass es vor dem Vorfall zu Provokationen und in weiterer Folge zu einem Raufhandel zwischen fünf bis zehn Personen gekommen war. Hinsichtlich des Messerstiches konnten vorerst keine Zeugen ermittelt werden. Weitere Ermittlungen sind im Gange.