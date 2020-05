Nach Einsturz bei Manner: Baupolizei ermittelt

Dass tatsächlich niemand unter den Trümmern liegt, kontrollierten in den Abendstunden auch noch die Rettungshundestaffel und ein Team das mit Schallortung nach Verletzten suchte. "Von den Mitarbeitern wird niemand vermisst und auch die Spezialeinheiten haben niemanden gefunden", bestätigte Michael Wagner. Die Arbeiten der Feuerwehr wurden gestern gegen 21.00 Uhr beendet.

Die Fabrik dürfte nach ersten Angaben noch bis mindestens Montagfrüh geschlossen bleiben. Die Produktion im "Objekt 2" in Hernals war von dem Einsturz nicht betroffen. "Wir sind bemüht, die Lieferzusagen so weit wie möglich einzuhalten. Leider können wir zum jetzigen Zeitpunkt nicht abschätzen, wann wir die Produktion im betroffenen Objekt wieder aufnehmen können. Was wir sagen können, ist, dass die Manner Schnitte und auch die Saisonware für Weihnachten vom Produktionsausfall nicht betroffen sind", so Alfred Schrott, Vorstand Marketing und Vertrieb, in einer Stellungnahme.

Wissenswertes über die Mannerschnitten: