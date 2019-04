Nach Einbruch in Wien: Suche nach gestohlenem Schmuck

Mitte März brachen unbekannte Täter in eine Wohnung in der Kefedergrundgasse in Wien-Floridsdorf ein. Sie stahlen dabei zehn Schmuckstücke, darunter Ringe, Ketten, ein Armreif und Ohrringe.

Die Einbrecher seien über die aufgedrückte Terrassentür in die Wohnung eingestiegen, sagte Paul Eidenberger, Sprecher der Polizei. Von ihnen fehle nach wie vor jede Spur. Der Wert des Schmuckes dürfe nicht veröffentlicht werden.

Die Schmuckstücke sind jetzt auf der Website des Innenministeriums zur Fahndung ausgeschrieben.