Nach dem Feuer im Novotel: Brandstiftung nicht ausgeschlossen

Am Freitag ist im Novotel in der Aspernbrückengasse in Wien-Leopoldstadt ein Feuer ausgebrochen. Nun ermittelt das Landeskriminalamt. Denn die Brandursache ist nach wie vor ungeklärt. "Die Ermittlungen stehen noch ganz am Anfang und gehen in alle Richtungen. Eine Brandstiftung kann derzeit noch nicht ausgeschlossen werden", teilte die Polizei am Samstag mit.