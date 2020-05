Wien bekommt einen eigenen Koordinator

Selten sorgten die Sommerbaustellen in Wien unter den Autofahren für so viel Ärger wie in dieser Saison. Vor allem die Hotspots an der Westeinfahrt und die Gürtelbrücke führten in den vergangenen Wochen zu massiven Behinderungen und Staus.

Die zuständige Vizebürgermeisterin Maria Vassilakou ( Grüne) geriet scharf unter Beschuss. Der freiheitliche Volksanwalt Peter Fichtenbauer leitete sogar eine Untersuchung wegen Missmanagements bei der Baustelle auf der Westeinfahrt (A1) ein ( der KURIER berichtete). Er kritisierte auch die fehlenden Ausweichrouten bei der Gürtelbrücke, die für Staus sorgten.