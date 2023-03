Nach Bankraub: 2.000 Euro Belohnung für Hinweise, die zum Täter führen

Nachdem vergangene Woche ein bewaffneter Mann eine Bankfiliale in Margareten betrat und dort einen Mitarbeiter zur Herausgabe von Bargeld zwang, hat die Polizei jetzt ein Foto des mutmaßlichen Täters veröffentlicht. Als der Verdächtige kurz nach 14 Uhr in der Filiale in der Wiedner Hauptstraße auftauchte, war er maskiert. Mit einer schwarzen Pistole und in schlechtem Englisch soll er den Angestellten bedroht und Geld gefordert haben.

Nachdem der Bankmitarbeiter mehrere Banknotenbündel übergeben hatte, flüchtete der Verdächtige nach links auf die Wiedner Hauptstraße. Während der Flucht in Richtung stadtauswärts legte er beim Überqueren der Wiedner Hauptstraße die Maskierung ab. Laut Polizei setzte er seine Flucht dann in die Laurenzgasse Richtung Margaretengürtel fort.

Täterbeschreibung

Abgesehen von dem Bild veröffentlichen die Ermittler jetzt auch eine detailliere Täterbeschreibung. Der männliche Beschuldigte ist demnach 1,70 bis 1,75 Meter groß und schlank. Er trug während des Überfalls einen schwarzen, knielangen Mantel mit großen Knöpfen. Darunter blaue Jeans.

Maskiert war der Mann mit einem Fischerhut, einer verspiegelten Sonnenbrille sowie mit einem schwarzen Tuch oder Schal über Mund und Nase. Er hatte eine schwarze Pistole bei sich.