Nach Badeunfall in der Donau: Siebenjährige traf ihren Lebensretter

Anfang Juni rettete ein Wiener der siebenjährigen Jasmin nach einem Badeunfall das Leben. Nun trafen sich der Lebensretter, das Kind und das damals im Einsatz stehende Rettungsteam zu einem Wiedersehen.

Dass das Mädchen bei dem Treffen dabei sein konnte, ist vor allem den raschen Hilfsmaßnahmen eines Passanten zu verdanken. Am 3. Juni wäre die Schülerin in der Donau beinahe ertrunken, doch der 56-jährige Sozialarbeiter Emanuel war genau zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Nach der Rettung aus dem Wasser hatte Jasmin bereits einen Atemstillstand erlitten.