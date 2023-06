Badeunfall endete tödlich: Wiener ertrank in Wörthersee

Gemeinsam mit seiner Frau dürfte der Wiener am Donnerstag Urlaub in einem Ferienhaus in der Gemeinde Pörtschach gemacht haben. Am Nachmittag schwammen die beiden rund 100 Meter vom Steg weg, der 69-Jährige war etwas schneller als seine Gattin. Die verlor ihn deshalb nach kurzer Zeit aus den Augen und schwamm zurück zum Ufer.