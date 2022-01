Nach Auftritt bei Demo: Kardinal Schönborn beruft Seelsorger ab

Unter den Gegnern der Corona-Maßnahmen zirkuliert seit wenigen Tagen ein Brief von Erzbischof Kardinal Christoph Schönborn. Gerichtet ist dieses Schreiben allerdings nur an eine Person: Uwe Eglau, ehrenamtlicher Diakon in der Polizeiseelsorge.

Der Inhalt: Eglau war am 15. Jänner bei einer Corona-Demonstration in Wien öffentlich gegen die Regierung aufgetreten. Bereits davor hatte sich der Diakon in einem Offenen Brief an Innenminister Gerhard Karner gegen die Impfpflicht ausgesprochen. Im Namen von angeblich 600 Polizisten.