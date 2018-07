Nach Angriff: "Ich trage nun eine Baseballkappe über Kippa"

Oft sind es religiöse Symbole wie Gebetsbänder oder das Tragen einer Kippa, die zu Vorfällen führen können.

Benni Abramov ist zwanzig, Student und fühlt sich trotz des Vorfalls in Wien sicher. „Zugleich setzt man aber nach solchen Ereignissen auch automatisch Sicherheitsmaßnahmen. Indem man zum Beispiel eine Baseballkappe über der Kippa trägt, so wie heute auch.“ Eddie Ferszt, Inhaber einer Vinothek, trägt dagegen seine Kippa in Österreich immer. Nur im Ausland setze er aus Vorsicht manchmal eine Baseballkappe auf: „Nur für den Fall der Fälle.“

Oskar Deutsch, Präsident der Israelitischen Kultusgemeinde (IKG), plädiert in einer aktuellen Aussendung für eine Debatte ohne Scheuklappen über Fehler in der Integrationspolitik. Und führt weiter an: „Die jüdische Gemeinde wird sich politisch, juristisch und physisch zur Wehr setzen.“