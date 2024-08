Nach Angriff am Wiener Westbahnhof: Verdächtiger in U-Haft

Das 30-jährige Opfer befand sich am Donnerstag noch in kritischem Zustand im Krankenhaus, hieß es bei der Polizei. Die körperliche Attacke dürfte im Zuge von Alkohol- bzw. Drogenkonsum erfolgt sein. Das Motiv ist bisher unklar, berichtete Polizeisprecher Markus Dittrich auf Nachfrage zum Stand der Ermittlungen.

Nach einem heftigen tätlichen Angriff beim Wiener Westbahnhof Montagfrüh ist der verdächtige 40-Jährige am Donnerstag in Untersuchungshaft genommen worden, wie Gerichtssprecherin Christina Salzborn der APA mitteilte. Es bestehe Flucht- und Tatbegehungsgefahr.

Das Opfer, ein 30-jähriger Mann, war am Montag gegen 4.30 Uhr in der Nähe des Westbahnhofs in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus von dem ihm Unbekannten mit Schlägen ins Gesicht attackiert worden. Der 30-Jährige musste von der Rettung reanimiert und in ein Spital gebracht werden. Der Verdächtige wurde mithilfe von Zeugen ausgeforscht und am Dienstagabend festgenommen.