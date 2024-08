30-Jähriger nach Angriff am Wiener Westbahnhof in Lebensgefahr

Polizisten wurden am Montag um 4.30 Uhr aufgrund eines Raufhandels nach Fünfhaus alarmiert. Beim Europaplatz konnte ein 30-Jähriger auf dem Boden liegend und schwer atmend vorgefunden werden. Der Mann wurde nach einer Reanimation mit Verdacht auf schwere innerliche Kopfverletzungen in ein Spital gebracht. Er befindet sich in einem kritischen Zustand.