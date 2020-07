Nach 40 Taschendiebstählen: Polizei nimmt Verdächtigen am Flughafen fest

Ein 43-jähriger Mann soll zwischen August 2019 und Juli 2020 zahlreiche Taschendiebstähle in den Öffis begangen haben. Die Ermittler der Wiener Polizei fahndeten nach dem Mann. Am 13. Juli wurde er schließlich bei der Ausreise am Flughafen Wien-Schwechat festgenommen.

Bei der Festnahme soll der Rumäne laut Polizei diverse gestohlene Smartphones dabeigehabt haben. "Bislang zeigte er sich zu 40 Fällen geständig", heißt es von der Polizei. Der Verdächtige wurde in eine Justizanstalt eingeliefert. Nun wird ermittelt, ob der mutmaßliche Dieb noch für weitere Straftaten verantwortlich ist.