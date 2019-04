Mysteriös: Brandleiche bei Baustelle in Wien gefunden

Bei einer Baustelle ( Nordbahnstraße 47) in Wien-Leopoldstadt wurde am Dienstag ein toter Mann nach einigen Tagen in einem Auto gefunden. Der Lenker dürfte aus ungeklärter Ursache gebrannt haben. Die genaue Todesursache ist vorerst allerdings noch unklar.

Der Leiter der Brandgruppe des Wiener Landeskriminalamtes, Armin Ortner, ermittelt mit einem Team von Spezialisten die genaueren Hintergründe. Unklar ist, ob der Autofahrer Mitarbeiter einer Subfirma der Baustelle ist. Am Fundort wird gerade ein Hotel und ein Studentenheim gebaut.