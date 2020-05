Mutter und Behörde können Jugendlichen nicht bändigen

Im Polizeiarrest wurde rasch klar, dass ein junger „alter Bekannter“ gefasst wurde. Denn der kürzlich strafmündig gewordene Raphael S. (14) narrt seit zwei Jahren die Exekutive. Ihm werden Raubüberfälle und Sachbeschädigungen vorgeworfen.

Für Schlagzeilen sorgte der Jugendliche aus Favoriten am 23. Mai. Laut Exekutive soll der Bursche damals den Opel Astra seiner Mutter gestohlen haben. Mit zwei Freunden beging er daraufhin einen Treibstoff-Diebstahl. Danach wollte das Trio in Tschechien, im Shopping-Tempel Excalibur Softguns kaufen. Der weitere Plan wäre gewesen, in Deutschland und Österreich Raubüberfälle zu begehen.

Seine Mutter verstieß ihn von zu Hause. Im Sommer war der damals 13-Jährige in einer Wohngemeinschaft des Wiener Jugendamtes. Sprecherin Gabriele Ziering: „Dort stiftete er die Mitbewohner zum Moped-Diebstahl an.“ Seitdem ging er auch nicht mehr zur Schule. Auf beide Jugendliche wartet die U-Haft.