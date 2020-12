Mutmaßlicher Schlepper fliegt bei Planquadrat auf

Die Landesverkehrsabteilung Wien führte in der Nacht von Sonntag auf Montag eine Schwerpunktaktion im gesamten Wiener Stadtgebiet durch. Im Zuge der Aktion wurde gegen 00:30 Uhr ein Fahrzeug angehalten. Der Lenker, ein 31-jähriger Syrer, gab an, dass er nicht wisse, wer die anderen fünf Männer in seinem Auto seien. Er wurde wegen des Verdachts der Schlepperei, die Mitfahrer gemäß fremdenrechtlicher Bestimmungen festgenommen.

Die gesamte Bilanz der Schwerpunktaktion: 105 verkehrsrechtliche Anzeigen, 86 Alkovortests, 55 Anzeigen nach Vorführungen zur Landesfahrzeugprüfstelle, 34 verkehrsrechtliche Organmandate, 22 Geschwindigkeitsübertretungen, fünf Anzeigen sowie Führscheinabnahmen wegen Suchtmittel- bzw. Alkoholbeeinträchtigung, fünf Kennzeichenabnahmen sowie fünf Organmandate und zwei Anzeigen gemäß Covid-19-Maßnahmengesetz.

