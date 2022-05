Mutmaßlicher Doppelmörder in Wien: Lokalaugenschein bei den Nachbarn

An einer weißen Wohnungstür in einem Mehrparteienhaus in der Linzer Straße in Wien-Penzing sind mehrere Aufkleber mit schwarzen Katzen zu sehen. Der Türrahmen wurde in Gold gestrichen. Was für die Nachbarn wie die Tür eines netten Künstlers aussieht, ist jene Tür, hinter der vermutlich zwei Männer beim Sex getötet worden sind.

Seit sieben Monaten sitzt der Wohnungsinhaber in U-Haft in Wien-Josefstadt. Der Vorwurf: zweifacher Mord und schwerer Raub. Gegen den 52-Jährigen dürfte laut APA in Kürze Anklage erhoben werden. Bevor am 25. Oktober 2021 die Leiche eines 43-Jährigen in der Penzinger Wohnung gefunden wurde, hatten Nachbarn die Polizei wegen starken Verwesungsgeruchs verständigt.