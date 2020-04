Mutmaßliche Einbrecherin wollte Polizist die Waffe wegnehmen

Am Montagabend wurde in einem Gebäude in Wien-Favoriten ein Alarm wegen eines Einbruchs ausgelöst. Eine 16- und eine 17-Jährige sollen sich über einen Zaun Zutritt in ein Haus verschafft haben. Dort sollen sie laut Polizeisprecher Daniel Fürst Schubladen und Kästen durchsucht haben.

Die beiden Österreicherinnen versuchten, beim Eintreffen der Polizisten zu flüchten. Die Beamten holten die jungen Frauen allerdings ein - dabei half ihnen auch ein Polizeihubschrauber aus der Luft. Bei der Festnahme wehrten sich die mutmaßlichen Einbrecherinnen.

Eine der Ertappten soll die Polizisten getreten, geschlagen und versucht haben, die Dienstwaffe zu entreißen. Das ist ihr aber nicht gelungen. "Das ist nahezu unmöglich, da muss man wegen der Sicherung schon sehr geübt sein", sagt Fürst. Die jungen Frauen wurden festgenommen.