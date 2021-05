Mutmaßliche Diebe werfen Fahrräder in den Wienfluss

Ein Mann alarmierte in der Nacht von Samstag auf Sonntag die Polizei, da er zwei Männer bei einem Fahrraddiebstahl beobachtete. Als die Polizei im Bruno-Kreisky-Park in Wien-Margareten ankam, warfen die Tatverdächtigen die gestohlenen Räder in den Wienfluss und versuchten zu flüchten.

Den Beamten gelang es, die mutmaßlichen Täter anzuhalten und vorläufig festzunehmen. Bei der Personendurchsuchung konnte eine geringe Menge Suchtmittel sichergestellt werden. Die Berufsfeuerwehr Wien holte die Fahrräder aus dem Wienfluss.

