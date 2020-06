Muslimisches Prügelopfer übt Kritik an der Polizei

Polizei

Kaya

Fatih Köse

Bundesregierung

Allein in den vergangenen drei Monaten hätten sich acht Personen bei der Redaktion gemeldet, die "Opfer ernsthafter Attacken" geworden seien. "Paradoxerweise wenden sich die Leute lieber an muslimische Institutionen als an die. Sie haben wenig Vertrauen in die österreichischen Behörden", sagt. Das liege auch in der Verantwortung der Politik, meint Haber-Journal-Mitarbeiter(einer breiteren Öffentlichkeit wegen seines politischen Engagements in der türkischen Community bekannt). "Diemüsste mehr auf Bewusstseinsbildung setzen. Wir brauchen Aufklärungsarbeit - bereits in der Schule."

Die Islamische Glaubensgemeinschaft ( IGGiÖ) richtete nach mehreren ähnlich gelagerten Vorfällen bereits eine Hotline ein ( der KURIER berichtete).