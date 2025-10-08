Infos an Muslimbruderschaft? Maulwurf beim Staatsschutz aufgeflogen

In Reihen der Direktion für Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN) sorgt ein angeblicher Maulwurf bzw. Spionagefall aktuell für Aufsehen. Ein DSN-Beamter steht im Verdacht, heikle Interna und Informationen aus den Reihen des Verfassungsschutzes an Mitglieder der radikal-islamischen Muslimbruderschaft weitergegeben zu haben. Das Innenministerium bestätigt den Fall.

"Kontrolle hat gegriffen" Am 7. Oktober 2025 wurde ein vorübergehend dienstzugeteilter Bediensteter der Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN) vorläufig suspendiert, reagiert das Innenministerium am Mittwoch auf einen Bericht des Nachrichtenmagazins profil. "Die internen Kontrollmechanismen, die im Zuge der Neuaufstellung der DSN im Jahr 2021 implementiert wurden, haben gegriffen und maßgeblich dazu beigetragen, das Fehlverhalten aufzudecken“, heißt es aus dem BMI.

Die verdächtige Person wurde im Rahmen dieser internen Kontrollmaßnahmen identifiziert, nachdem eine mögliche Verbindung zu einer unter Beobachtung stehenden Gruppierung festgestellt worden war, heißt es in einer Stellungnahme. Unter Beobachtung gestanden Gemeint ist damit die radikal-islamische Muslimbruderschaft. Der Bedienstete war laut Angeben des Innenministeriums seit mehreren Monaten bei der DSN tätig. Der "dienstzugeteilte Beamte“ hatte zu keiner Zeit Zugriff auf nachrichtendienstliche Informationen, erklärt ein Sprecher des BMI. Der Ermittler soll einige Zeit von DSN-Mitarbeitern selbst observiert und kontrolliert worden sein. "Nach eingehender Beobachtung und Bewertung der Auffälligkeiten ergaben sich konkrete Anhaltspunkte, die eine vorläufige Suspendierung erforderlich machten“, erklärt das Ministerium.

DSN-Leiter Omar Haijawi-Pirchner tritt mit Jahresende zurück

Die Hinweise werden derzeit unter der Leitung der Staatsanwaltschaft Wien umfassend geprüft. Wie das profil berichtet, arbeitete der Verdächtige im Bereich Terrorismus bei der DSN. Demnach soll er Personen aus dem Dunstkreis der Muslimbruderschaft darüber informiert haben, dass gegen sie ermittelt wird.