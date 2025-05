Sechs gute Gründe für eine private Gesundheitsvorsorge

Die Nachfrage nach medizinischer Versorgung steigt in Österreich kontinuierlich – was dazu führt, dass das öffentliche Gesundheitssystem zunehmend an seine Leistungsgrenzen stößt. Laut den letzten Erhebungen der Ärztekammer aus dem Jahr 2023 gibt es in Österreich 11.548 Wahlärzte – ein historischer Höchststand und ein Anstieg von 142 Prozent seit dem Jahr 2000. Im selben Zeitraum stagnierte die Zahl der Kassenärzte; sie lag laut offizieller Statistik Ende 2023 bei rund 8.300. Sonja Brandtmayer, Generaldirektor-Stellvertreterin der Wiener Städtischen Versicherung: „Diese Entwicklung macht die private Krankenzusatzversicherung für viele Menschen zu einer sinnvollen Ergänzung. Wer eine hat, kann auf das umfassende Angebot einer erweiterten Gesundheitsvorsorge zurückgreifen – und das bedeutet konkret: mehr Zeit im Gespräch und individuellere Betreuung.“

1. Warum entscheiden sich immer mehr junge Menschen und Familien frühzeitig für eine Zusatzversicherung?

Tatsächlich besitzt inzwischen jede dritte Person in Österreich eine private Krankenzusatzversicherung – so viele wie noch nie zuvor. Besonders auffällig ist der Trend bei jungen Menschen: Das Durchschnittsalter der Neukunden liegt bei der Wiener Städtischen bei nur 28 Jahren, jeder Dritte ist sogar jünger als 20. Viele Eltern schließen bereits für ihre Kinder eine private Krankenversicherung ab. Brandtmayer: „Diese Entwicklung zeigt, dass Gesundheit jungen Menschen wichtig ist. Wer sich früh absichert, profitiert doppelt – mit günstigen Einstiegstarifen und langem Handlungsspielraum.“

2. Welche Rolle spielen Komfort und Individualität bei der Genesung?

Im Spital wollen Menschen heute nicht nur medizinisch gut versorgt werden, sondern dabei auch Komfort genießen – beides gehört für viele untrennbar zusammen. Ein ruhiges Einzelzimmer, die Wahl des Spitals oder die Begleitung durch den vertrauten Arzt machen oft den entscheidenden Unterschied. Genau diesen Rahmen schaffen Tarife wie die bestHEALTH Sonderklasse. „Die Möglichkeit, bei einer Operation oder einem stationären Aufenthalt das Spital und das betreuende Team selbst wählen zu können, bedeutet für viele Menschen ein hohes Maß an Sicherheit und Vertrauen“, so Brandtmayer. Studien zeigen zudem, dass sich Patienten schneller erholen, wenn sie sich wohlfühlen.

3. Warum gewinnt psychologische Unterstützung in der Gesundheitsvorsorge an Bedeutung?

Ob schwere Diagnosen wie Krebs oder chronische Erkrankungen: Für viele Menschen ist die psychische Belastung enorm. „Eine angemessene Krankheitsbewältigung ist oft nur mit professioneller psychologischer Unterstützung möglich“, sagt Brandtmayer. Die bestHEALTH Sonderklasse der Wiener Städtischen übernimmt in solchen Fällen bis zu 800 Euro für psychologische Beratung – etwa im Rahmen einer psychoonkologischen Betreuung. Ein erweitertes Angebot – inklusive strukturierter Beratung und psychoedukativer Webinare – steht ab Mai 2025 über das neue Servicepaket „HelgaHilft“ zur Verfügung: