Service-Tipp: Digital und unkompliziert „losleben“

Mit dem digitalen Service „losleben“ der Wiener Städtischen können Kunden ihre Versicherungsangelegenheiten bequem online erledigen – egal ob per App oder Web. „losleben“ wurde umfassend erweitert und bietet nun noch vielseitigere Funktionen. Ob Schadensmeldung, Vertragsübersicht oder Dokumentenverwaltung – „losleben“ ermöglicht eine rasche und unkomplizierte Abwicklung. Wöchentlich erfolgen rund 13.000 Einreichungen via „losleben“ – das entspricht mehr als einer pro Minute. Besonders praktisch: Der Service steht jetzt nicht nur Privat-, sondern auch Firmenkunden zur Verfügung. Zusätzlich bietet die Wiener Städtische eine praktische Handwerkersuche, die im Schadensfall rasch und zuverlässig qualifizierte Fachkräfte vermittelt. So bleibt einem im Ernstfall viel Zeit und Mühe erspart.

