Finanzielle Vorsorge für Frauen: Dringend notwendig

Vor diesem Hintergrund rückt die finanzielle Vorsorge für das Alter in den Fokus. Die aktuelle Vorsorgestudie 2025, durchgeführt von Erste Bank, Sparkassen und Wiener Städtische in Zusammenarbeit mit dem Marktforschungsinstitut IMAS, zeigt, dass 86 Prozent der Österreicher eine private Altersvorsorge als essenziell betrachten.

Im europäischen Vergleich belegt Österreich beim Equal Pay Day den vorletzten Platz. Besonders groß ist der Gehaltsunterschied in Vorarlberg mit 20 Prozent, während Wien mit 4,3 Prozent eine vergleichsweise geringe Differenz aufweist. Frauen sind häufig in schlecht bezahlten Branchen tätig und kämpfen mit unzureichenden Kinderbetreuungsplätzen. Zusätzlich verschärfen globale Krisen die Einkommenssituation von Frauen und Alleinerziehenden. Sonja Brandtmayer, Generaldirektor-Stellvertreterin der Wiener Städtischen: „Es ist ein Teufelskreis, der sich aus strukturellen Nachteilen und fehlenden finanziellen Vorsorgemaßnahmen speist – und den es dringend zu durchbrechen gilt. Der Weltfrauentag am 8. März ist ein willkommener Anlass, um genau darauf aufmerksam zu machen und einmal mehr konkrete Lösungen einzufordern.“

Zukunftssorgen

Doch die wirtschaftlichen Zukunftsaussichten sind getrübt: 57 Prozent der Befragten erwarten eine Verschlechterung ihrer finanziellen Lage. Besonders Frauen blicken mit Sorge in ihre Zukunft, da sie in Österreich rund dreimal so oft von Altersarmut betroffen sind wie Männer. Nur 41 Prozent von ihnen sind mit dem staatlichen Pensionssystem zufrieden, während 45 Prozent es als unzureichend empfinden. Drei Viertel der Frauen rechnen mit einer erheblich geringeren Pension im Vergleich zu Männern. Finanzielle Unabhängigkeit ist jedoch für neun von zehn Frauen essenziell. Trotz der Möglichkeit, das eigene Pensionskonto seit 2005 einzusehen, geben 48 Prozent der Befragten an, ihr Guthaben nicht zu kennen. Besonders jüngere Frauen sind sich oft nicht darüber im Klaren, wie es um ihre spätere Pension bestellt ist.