Gender Pay Gap in Österreich: Frauen arbeiten 44 Tage umsonst

Wordrap

Frauen in Österreich sind drei Mal so häufig von Altersarmut betroffen wie Männer. Schuld sind niedrigere Einkommen, Erwerbsunterbrechungen und Teilzeitarbeit. Finanzielle Unabhängigkeit ist daher kein Luxus, sondern eine Notwendigkeit.

Fakten

44

Tage arbeiten Frauen in Österreich im Vergleich zu Männern ohne Bezahlung – das entspricht einem Gender Pay Gap von 12,2 Prozent.

922

Euro weniger Pension erhalten Frauen in Österreich im Schnitt als Männer. Während diese 2.300 Euro brutto beziehen,

sind es bei Frauen nur 1.378.

29

Prozent der alleinlebenden Pensionistinnen in Österreich waren laut einer Erhebung 2023 armutsgefährdet, bei den

alleinlebenden Pensionisten waren es 17 Prozent.

69,2

Prozent der Frauen mit Kindern arbeiten in Teilzeit. In ganz Europa gibt es hier ein Gefälle zwischen Männern und Frauen, doch in Österreich ist der Unterschied extrem.