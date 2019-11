Musical-Darsteller gesucht: Mit 78 noch Bühnenluft schnuppern

Sie singt klar und hell. Eine musikalische Ausbildung hat sie nicht genossen, aber als Jugendliche hat sie in ihrem Heimatort Laa an der Thaya immer wieder bei Operetten mitgesungen. Mit strahlenden Augen verlässt sie den Casting-Raum. Die nächste Sängerin wartet schon an der Tür.

Die große Nachfrage begeistert Musical-Leiterin Anna Kofler, damit habe sie nicht gerechnet: „Es ist ja ein Experiment.“ Rund 30 Personen seien bis jetzt zu jedem Casting erschienen. Von Wienerlied bis Chanson sei alles geboten worden. Ein Mann kam mit E-Gitarre und Cowboystiefeln, eine Frau jodelte, eine andere führte einen der fünf Tibeter (eine Abfolge von fünf Turnübungen) vor.

Kandidatin Nummer 174, Maria Karl, hat wieder im großen Saal des Pensionistenklubs Platz genommen und plaudert mit anderen Casting-Teilnehmern. War sie nervös? „Aber wovor hätt’ ich nervös sein sollen?“ Sie strahlt. „Schön war’s. Ich habe mich wieder jung gefühlt.“