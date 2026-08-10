Festnahme in München: Wiener Wunderheilerin täuschte Kontakt zu Toten vor

Eine vermeintliche Wunderheilerin soll eine 29-jährige Münchnerin in den vergangenen fünf Jahren um eine fünfstellige Summe betrogen haben.

Die Beschuldigte - sie soll laut Berichten deutscher Online-Medien aus Wien stammen - wurde vergangene Woche festgenommen und befindet sich in Haft, teilte die Polizei am Montag mit. Sie sprach demnach die Frau im Frühjahr 2021 in München an und gab vor, mit einem ihrer verstorbenen Angehörigen in Verbindung treten zu können.

Geld für spirituelle Hilfe

Die beiden trafen einander seitdem regelmäßig, die Münchnerin zahlte der Betrügerin jeweils Geld für „spirituelle Hilfe“. In diesem Mai bemerkte die 29-Jährige den Betrug und erstattete Anzeige gegen die zunächst unbekannte Täterin, berichtet die APA.