Serienbetrüger in Wien festgenommen: Polizei sucht Opfer

Beamte des Stadtpolizeikommandos Innere Stadt nahmen am 16. Juli einen 41-jährigen Kroaten im 1. Bezirk auf frischer Tat fest. Der Mann soll seit Mitte April mehr als 70 Menschen mit einer erfundenen Notlage um ihr Geld gebracht haben.

Nach Angaben der Polizei sprach der Verdächtige seine Opfer vor allem in Tiefgaragen und Geschäftslokalen an. Dabei behauptete er, sich aus seinem Auto ausgesperrt zu haben. Sein Mobiltelefon, seine Geldbörse und seine Ausweispapiere befänden sich angeblich im versperrten Fahrzeug. Zudem erklärte er, dringend zu einem Termin nach Salzburg reisen zu müssen.

Opfer übergaben mehrere Hundert Euro

Mit dieser Geschichte bat der Mann seine Opfer um Bargeld für eine Zugfahrt und eine Unterkunft. Er versprach jeweils, den geliehenen Betrag bereits am nächsten Tag zurückzuzahlen oder zu überweisen. Viele der Angesprochenen glaubten ihm und händigten ihm zwischen 100 und 600 Euro aus.