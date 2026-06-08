So ein Mist: "Gipfeltreffen" für alle auf der Mülldeponie

Von Frederike Reisiger Nach großen Events oder im alltäglichen Betrieb – die MA48 hält die Wiener Straßen seit 1946 sauber. Am 13. und 14. Juni lädt die orange Magistratsabteilung zum jährlichen Gipfeltreffen auf Österreichs größte Rohstoffdeponie in den 22. Bezirk ein. Der Eintritt ist gratis. Programm für die gesamte Familie Die Besucherinnen und Besucher erwartet jeweils am Samstag von 14 bis 20 Uhr und Sonntag von 10 bis 18 Uhr ein buntes Programm für Groß und Klein.

Abenteuerlustige können sich mit Themen der Abfallwirtschaft in einem Escape Room im „House of Mist“ auseinandersetzen. Für Technik-und Kunstinteressierte gibt es sowohl eine Fuhrparkausstellung, als auch das 48er Museum, eine Klima-Tour oder das 48er-Tandler-Outlet zu entdecken. An beiden Tagen gibt es Livemusik, die Deponie Rautenweg lässt sich bei einer Wanderung oder einer Rundfahrt mit dem Bummelzug erkunden.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Christian Fürthner Mitarbeiter der MA48 bei einer Bummelzugrundfahrt

Biodiversität auf der Mülldeponie Neben Rückständen aus den Müllverbrennungsanlagen, die in der Deponie gelagert werden, präsentiert die MA48 die entstandenen Lebensräume für Tiere und Pflanzen. Pinzgauer Ziegen, Schafe, Hühner, Vögel und Insekten haben hier ihr neues Zuhause gefunden. Die MA48 war einst ein wichtiger Teil für den Wiederaufbau nach dem Zweiten Weltkrieg.

Die Schutträumer Einer ihrer ersten Aufgaben war es, im Jahr 1946 Schutt und Asche der von Bomben zerstörten Gebäude zu beseitigen. Heute gehört die MA48 mit rund 3.100 Mitarbeitern zu den größten Magistratsabteilungen in der Bundeshauptstadt.

Sie betreut rund 475.000 Restmüll- und Altstoffbehälter, 21.000 Papierkörbe, 1.200 freistehende Aschenrohre, 3.900 Hundekotsackerlspender, 13 Mistplätze und 4.400 öffentliche Standorte. Dabei wird nicht nur für Sauberkeit gesorgt, sondern auch für ein Stück Wiener Identität. Die bekannten Sprüche auf den Mistkübel und Fahrzeugen – wie „Hasta la Mista“ oder „Ich hab' dich verMIST.“ sorgen für Schmäh im Alltag. 350 Mistfahrzeuge schickt die Stadt im Sommer täglich auf die Straßen, im Winter sind es 70 mehr. Die Lkws legen pro Jahr eine Strecke von neun Millionen Kilometer zurück, was ungefähr 225 Erdumdrehungen entspricht.