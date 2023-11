46-Jähriger bei Motorradunfall in Wien schwer verletzt

Ein 46-jähriger Motorradfahrer ist am Samstagnachmittag in Wien-Meidling schwer verletzt worden. Der Mann fuhr gegen 15.30 Uhr mit seinem Zweirad in der Längenfeldgasse auf einen Pkw auf und kam zu Sturz, berichtete die Polizei. Laut Daniel Steiner, Sprecher der Berufsrettung Wien, erlitt der Biker schwere Kopf- und Brustkorbverletzungen. Er wurde noch an der Unfallstelle in ein künstliches Koma versetzt und anschließend in den Schockraum eines Spitals gebracht.

Laut einem Zeugen war der 46-Jährige vor dem Auffahrunfall bereits ein weiteres Mal ohne Fremdeinwirkung zu Sturz gekommen. Anschließend soll er eine unsichere Fahrweise gehabt haben. Die alarmierten Polizisten stellten fest, dass der 46-Jährige keine gültige Lenkberechtigung hatte. Ein Alkotest war aufgrund der schwere der Verletzungen nicht möglich. Das Verkehrsunfallkommando der Landesverkehrsabteilung Wien leitet die weiteren Erhebungen.

