Mordversuch "mit Ansage": Mithäftling mit Hantel attackiert

Zwei Häftlinge gerieten in der Zelle aneinander, die Bewacher trennten sie nicht. Dann lag einer im Blut, der andere hatte ein Messer im Bauch. Das größte österreichische Gefängnis, die Justizanstalt Wien-Josefstadt, kommt nicht aus den Schlagzeilen: Vergewaltigung eines 14-jährigen U-Häftlings, zusammengepfercht in einer Sechs-Mann-Zelle. Bei einem Gefangenen wird ein Blinddarmdurchbruch nicht erkannt, bei einem anderen ein lebensgefährlicher Keim übersehen, beide sterben beinahe. Ein Justizwachebeamter wird suspendiert, weil er Handys für Häftlinge in die Anstalt geschmuggelt haben soll. Auch Drogen sollen eingeschleust worden sein, weibliche Gefangene sollen dafür mit Sex „bezahlt“ haben.

Und jetzt das: In einer Zwei-Mann-Zelle geraten ein Gewalttäter – der auf seinen Prozess wegen Mordversuchs wartet – und ein 22-jähriger Mithäftling aneinander. Sie rufen die Justizwache und verlangen, getrennt zu werden. Da es aber schon 20 Uhr ist, werden sie auf den nächsten Tag vertröstet. Tür zu, und eine Ruh’ wird sein!

Von wegen. Um ein Uhr Früh liegt der 22-Jährige mit eingeschlagenem Schädel auf dem Zellenboden in seinem Blut. Daneben liegt der 45-jährige Sandor Zakota, in seinem Bauch steckt ein Messer. Er soll dem Jüngeren eine Hantel auf den Kopf gedroschen haben.