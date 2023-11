Mordverdacht: 46-Jähriger tot in Wohnung in Margareten gefunden

Ein 46-Jähriger wurde am Dienstag kurz vor Mitternacht tot im Bett seines 53-jährigen Bekannten gefunden. Der 46-Jährige übernachtete in der Zweitwohnung des älteren Mannes in Margareten. Als dieser am Dienstagabend nach dem Rechten schauen wollte, gelang es ihm nicht, die Wohnung aufzusperren, da innen der Schlüssel steckte.

Der 46-Jährige reagierte weder auf Anrufe noch auf das Klopfen gegen die Wohnungstür. Der Wohnungsbesitzer alarmierte daraufhin die Polizei. Da diese zunächst von einem Unfall ausging, wurde von der Berufsfeuerwehr Wien die Wohnungstür geöffnet.

