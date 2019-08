Mordverdacht in Wien: Männliche Leiche in Simmering gefunden

Heute um 9.20 Uhr gab ein 17-jähriger Österreicher gegenüber Polizisten an, dass es in den Abendstunden am Montag in einem Wohnhaus in der Mühlsangergasse in Wien Simmering zu einem Tötungsdelikt gekommen sei.

Die Polizei schickte sofort eine Streife zum angeblichen Tatort, wo die Beamten tatsächlich die Leiche eines derzeit noch unbekannten Mannes fanden. Weder die Todesursache, noch das Motiv sind derzeit bekannt.

Spurensicherung vor Ort

Das Landeskriminalamt Wien ermittelt. Im Moment ist die Tatortgruppe der Polizei vor Ort um Spuren zu sichern. Der Tatverdächtige befindet sich in Haft.

Mehr Infos in Kürze.