Mordprozess: Kopfschuss in Tiefgarage

Vielleicht war es ein paraneoplastisches Syndrom. Das sind Vorboten einer Krebserkrankung, die zum Persönlichkeitsverlust führen können, ehe der Krebs diagnostiziert ist.

Anders ist (zumindest für Verteidiger Rudolf Mayer) schwer zu erklären, weshalb sich ein bis dahin friedlicher 50-Jähriger eines Tages wie ein Berserker aufführt: Zuerst legt Franz Xaver Josef Maria Pfaffenbichler am 14. November 2009 im Reihenhaus seines Sohnes in Wien-Penzing, dem er in bestem Einvernehmen den Haushalt führt, Feuer. Ganz oben.

"Ich würde ein Haus nicht im Obergeschoß anzünden, weil die Flammen steigen von allein in die Höhe", sagt Pfaffenbichler vor Gericht.



Dann geht er in die Tiefgarage des Hanuschkrankenhauses, will der Krankenschwester Helga Lust ihren Renault wegnehmen (mit dem er ohne Garagenschein ohnehin nicht durch die Schranken gekommen wäre), rangelt mit der Frau und tötet sie mit einem Kopfschuss aus seiner Pistole. "Kein schöner Anblick", sagt Pfaffenbichler.



Schließlich fährt er mit dem Bus in die Steiermark, setzt das Haus seiner Ex-Frau in Brand, stolpert über die Stiegen, kommt mit Schädelbruch ins Spital, wo der Krebs entdeckt wird.

"Ich werd' das schon alles gemacht haben, aber das bin nicht ich", sagt Pfaffenbichler vor Gericht. - "Was war an dem Tag anders als sonst?", fragt beim Mordprozess im Grauen Haus in Wien Richter Roland Weber.