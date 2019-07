Mordprozess: Der Tod eines Familientyranns

Jasmina M. kann am Donnerstag im Gerichtssaal im Wiener Landesgericht nicht aufhören, zu weinen. "Ich liebe ihn noch immer", sagt die 38-jährige Frau. Sie spricht von jenem Mann, den sie am 9. Februar in der gemeinsamen Wohnung in Wien-Liesing erstochen haben soll.

Arnel M., 40 Jahre alt, Kampfsportler und DJ - jener Mann, der auch "seine guten Seiten hatte". Jener Mann, der aber viel zu oft die Kontrolle über sich verloren haben soll. Einmal wurde bei Jasmina M. ein perforiertes Trommelfell festgestellt. Die Frau flehte den Arzt an, nur ja keine Anzeige zu machen.