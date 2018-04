Morddrohung gegen AMS-Mitarbeiterin

Die Tendenz zur steigenden Aggression der AMS-Kundschaft zeichnet sich, wie mehrfach berichtet, schon seit einigen Jahren ab. Immer wieder kommt es beim Arbeitsmarktservice zu kritischen Situationen. Mitarbeiter werden meist verbal bedroht, aber auch Bombendrohungen sind keine Seltenheit in den Jobcentern. Der Anstieg der Arbeitslosenzahlen in den vergangenen Jahren wird oft als Grund dafür genannt. Nicht nur in Wien werden Mitarbeiter bedroht, auch in den Bundesländern kommt es öfter zu Polizeieinsätzen.

Das Arbeitsmarktservice hat die Sicherheitsvorkehrungen in den vergangenen Jahren erhöht. Securitykräfte sind mittlerweile in fast allen Zweigstellen vor Ort. Zusätzlich werde das Personal in den Bereichen Konfliktmanagement und deeskalierender Gesprächstechnik geschult.

Auch bei der Ausstattung der Filialen steht die Sicherheit im Vordergrund. Transparente Türen und Notfallknöpfe wurden zuletzt installiert und ermöglichen schnellere Hilfeleistung.