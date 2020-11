Mordalarm in Penzing: Frau in Wohnung erschossen

Am Sonntagabend wurde eine 29-jährige Frau von ihren Angehörigen leblos in ihrer Wohnung in Wien-Penzing gefunden. Das Opfer hatte offenbar eine Schussverletzung am Kopf, weswegen sofort das Landeskriminalamt eingeschaltet wurde. Am Tatort konnte keine Waffe gefunden werden. Die Ermittler fanden aber schnell heraus, dass der 51-jährige Bruder des Ex-Freundes der Frau rechtmäßig zwei Schusswaffen besitzt. Als die Polizei bei der Wohnung des Österreichers ankam, fanden sie auch ihn tot vor.

Motiv unklar

Derzeit deutet vieles auf einen Suizid mit einer Faustfeuerwaffe hin. Die Ermittlungen sind seit den gestrigen Abendstunden im vollem Gange, zur Stunde finden Einvernahmen und weitere Erhebungen statt. Ein Motiv ist derzeit unklar.

Wer Suizid-Gedanken hat, sollte sich an vertraute Menschen wenden. Oft hilft bereits das Sprechen über die Gedanken dabei, sie zumindest vorübergehend auszuräumen. Wer für weitere Hilfsangebote offen ist, kann sich an die Telefonseelsorge wenden: Sie bietet schnelle erste Hilfe an und vermittelt Ärzte, Beratungsstellen oder Kliniken. Wenn Sie oder eine Ihnen nahestehende Person von Depressionen betroffen sind, wenden Sie sich bitte an die Telefon-Seelsorge in Österreich kostenlos unter der Rufnummer 142.

Bleiben Sie auf dem Laufenden und erhalten Sie täglich alle wichtigen Einsätze von Polizei, Feuerwehr und Rettung in Wien gesammelt in ihr E-Mail-Postfach: