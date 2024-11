Mordalarm in der Wiener City: Mann tot in Wohnung gefunden

In einer Wohnung in der Wiener Innenstadt ist ein Pensionist getötet worden. Der 70-Jährige wurde am gestrigen Donnerstagnachmittag von Polizisten aufgefunden, nachdem Freunde tagelang nichts von ihm gehört hatten und sich Sorgen machten. Beamte der Polizeiinspektion Laurenzerberg ließen die Wohnung öffnen und entdeckten das Mordopfer. Aufgrund der Verletzungen geht die Polizei von Fremdverschulden aus.